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Тотальный диктант отправится в автопробег от Новосибирска до Владивостока

 16 марта, 06:10
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Тотальный диктант отправится в автопробег от Новосибирска до Владивостока
фото с сайта pixabay.com

Впервые Тотальное путешествие всемирно известного проекта состоится в 12 городах России и составит почти шесть тысяч километров.

Как сообщила пресс-служба акции, 24 марта колонна автомобилей ГАЗ «Соболь» и Газель NEXT Тотального диктанта отправится в путешествие из Новосибирска. Всего машины проедут 5 700 километров и посетят 12 городов-участников акции: Красноярск, Нижнеудинск, Иркутск, Улан-Удэ, Читу, Ерофей Павлович, Белогорск, Хабаровск и Владивосток. Таким образом будет заложена новая традиция Тотального путешествия из предыдущей столицы проекта в новую.

«Сезон 2017–2018 годов для Тотального диктанта стал переломным. Появилось важное нововведение в жизни проекта — выборы столицы. А автопробег станет передавать эстафету от одной столицы к другой. Мы уверены, что наше Тотальное путешествие станет традиционным и даст возможность познакомиться лично с многочисленными участниками и друзьями проекта по всей России, а, возможно, и за рубежом.

Особенностью автопробега этого года станет текст, который мы создадим всем миром за эти 12 дней.

Мы приглашаем всех друзей Тотального диктанта приходить на точки наших стоянок, чтобы участвовать в наших мероприятиях и стать соавтором рассказа», — сообщила руководитель проекта Ольга Ребковец.

4 апреля автопробег закончится в столице Тотального диктанта — 2018 Владивостоке.

Напомним, в ноябре 2017 года было объявлено, что автором текста для Тотального диктанта в 2018 году станет Гузель Яхина.

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