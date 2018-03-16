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В Новосибирске замёрзли цены на аренду жилья

 16 марта, 13:04
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В Новосибирске замёрзли цены на аренду жилья

В Новосибирске практически застыли цены на съёмное жильё; самая дорогая квартира обойдётся арендатору в 140 тысяч рублей в месяц.

Как рассказали Сиб.фм в независимой исследовательской компании RID Analytics, в феврале цены снизились, но незначительно — на 0,4 %. В среднем месячная аренда жилья в Новосибирске сейчас стоит 15,7 тысячи рублей.

Как всегда, рынок съёмного жилья города предлагает множество вариантов — от самых «спартанских» до элитных.

Так, разброс цен на аренду комнат довольно велик — от 3 до 18 тысяч рублей. Самые популярные у нанимателей жилья однокомнатные квартиры стоят от 6 до 45 тысяч рублей в месяц. Стоимость найма двухкомнатной квартиры начинается от 9 тысяч рублей, а самая дорогая обойдётся в 60 тысяч рублей в месяц.

Аренда не самых популярных «трёшек» стоит от 10 до 95 тысяч рублей. Четырёхкомнатную квартиру можно снять от 16,5 до 140 тысяч в месяц.

Дешевле всего можно снять жильё в Ленинском районе, а самая дорогая аренда — традиционно в Центральном районе Новосибирска.

Напомним, в феврале в Новосибирской области строители сдали больше двух тысяч квартир.

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