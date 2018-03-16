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Врио губернатора Новосибирской области объявил регион готовым к выборам

 16 марта, 13:56
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Врио губернатора Новосибирской области объявил регион готовым к выборам
фото с сайта правительства НСО

Андрей Травников провёл накануне, 15 марта, итоговое совещание по подготовке к проведению выборов президента РФ, на котором высоко оценил готовность региона к этому важному событию.

В совещании принимали участие председатель регионального избиркома, представители областного правительства, мэрии Новосибирска, полицейского главка и других федеральных органов, обеспечивающих безопасность и правопорядок

Председатель избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо сообщила, что выборы президента РФ в Новосибирской области будут обеспечивать 2 029 участковых избирательных комиссий. Системы видеонаблюдения установлены в 855 помещениях для голосования и во всех 44 территориальных избирательных комиссиях.

По словам врио первого вице-губернатора Юрия Петухова, всем комиссиям предоставлены помещения, 1 895 участковых избиркомов на безвозмездной основе оснащены компьютерным оборудованием.

На случай непредвиденных ситуаций определены более 1 300 резервных пунктов для голосования. В 450 помещениях, где расположены 811 избирательных участков, установлены рамки-металлодетекторы.

Заместитель начальника ГУ МВД России по Новосибирской области начальник полиции Николай Турбовец доложил участникам совещания об обеспечении охраны общественного порядка и безопасности на избирательных участках и помещений для голосования на территории региона.

«Были некоторые проблемы с транспортом по доставке полицейских к избирательным участкам для обеспечения безопасности, но они уже решены», — рассказал Николай Турбовец.

Также о готовности к проведению голосования доложили представители мэрии города, Главного управления МЧС России по Новосибирской области, компании «Ростелеком».

О работе депутатского корпуса региона по подготовке к проведению выборов президента Российской Федерации рассказал спикер заксобрания области Андрей Шимкив. Он заметил, что 99 % депутатского корпуса региона будет работать на избирательных участках. Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников положительно оценил «ответственный подход депутатов вне зависимости от фракционной и партийной принадлежности».

«Новосибирская область, все уровни власти, все ветви власти готовы к максимально открытому и честному голосованию в день выборов президента Российской Федерации. В том числе реализованы дополнительные мероприятия, направленные на создание условий для организации работы корпуса наблюдателей, мероприятия по организации видеонаблюдения», — констатировал он.

Андрей Травников также отметил, что в регионе созданы все условия для обеспечения безопасности, в том числе в случае возникновения нештатных ситуаций. Новосибирская область полностью готова ко дню голосования.

Напомним, в марте стало известно, что на выборах в Новосибирской области будут работать сразу несколько миссий иностранных наблюдателей.

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