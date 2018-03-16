7 баллов
-1 °C
Курс ЦБ:
57,49
70,81

За плохое поведение муж выбросил жену на помойку в Новосибирске (видео)

 16 марта, 16:12
подходящие темы
За плохое поведение муж выбросил жену на помойку в Новосибирске (видео)
кадр из видео в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

По словам очевидцев, жителю Новосибирска надоел разгульный образ жизни возлюбленной: за употребление наркотиков и измены он отправил её в мусорный бак.

Как сообщил очевидец Николай в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», странный семейный скандал произошёл во дворе дома № 29 на улице Гоголя. Муж посадил свою жену в мусорный бак за плохое поведение.

«Выбросил муж, сказал, наркоманит и слаба на передок, пришёл домой, а она там никакая. Взял и выбросил», — рассказал очевидец.

На место приехали полиция и скорая помощь. Другой житель города заснял из машины видео с «выброшенной» дамой, которым также поделился в группе. Как отмечает Николай, мужчина свою супругу не бил, а просто вынес, посадил в мусор и некоторое время находился рядом с контейнерами.

Напомним, 8 марта житель Омска выбросил умирающую мать в мусоропровод.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 16 февраля, 17:02 • тест

Тест: китайская мудрость или гомеопатия?

В канун Китайского Нового года предлагаем проверить, поднялись ли мы до вершин мудрости мастера-философа или всё ещё ходим в падаванах. Перед вами десять китайских поговорок. Сможете ли вы понять их смысл, или истина ускользнёт от вас?

Сделай мне «Яйца Сталина»

 6 февраля, 15:39 • колонка
Сергей Горобец
профессиональный бармен
Маньяки с опасными бритвами полосуют людей на танцполах, пьяные красотки лезут целоваться, раковые больные изливают душу. Работа бармена — далеко не самая спокойная. Во всемирный день бармена байками делится Сергей Горобец из бара «113».
 29.12.2017, 13:05 • статья

Ы* — Ытоги

Где мы поторопились, почему это был год медведей, самые смешные ошибки и необычные наказания за них — чем запомнился 2017 год редакции Сиб.фм.
самое популярное
 14 марта, 11:08 • новость

Юноше спасли ногу с высокозлокачественной опухолью хирурги клиники Мешалкина

Житель Новосибирска Кирилл мог потерять ногу из-за неправильно поставленного в начале лечения диагноза; однако хирурги клиники Мешалкина успешно провели сложную операцию и спасли парня от инвалидности.
 10 марта, 16:30 • новость

Больная раком жительница Новосибирска нашла поддержку в интернете

Страдающая четвёртой стадией рака жительница Новосибирска, решив однажды высказаться по поводу медицины в соцсети, неожиданно для себя обрела множество друзей и самую настоящую группу поддержки.
 12 марта, 07:19 • новость

Пилот самодельного вертолёта погиб в Новосибирской области

В Краснозёрском районе Новосибирской области потерпел крушение сверхлёгкий летательный аппарат, управлявший им пилот погиб.
 3 марта, 12:38 • новость

Стали известны имена самых любимых врачей Новосибирской области

Подвели итоги конкурса народного признания среди пациентов «Спасибо, доктор» — награду получили 10 врачей Новосибирской области, набравших максимальное количество баллов.
 13 марта, 18:50 • новость

Женщина ругалась с медиками и не давала проехать скорой помощи в Новосибирске

В Новосибирске женщина не давала проехать скорой помощи — она кричала, ругалась и даже выдумывала поломку собственного авто.
 6 марта, 11:22 • новость

Три сибирячки вошли в топ-100 самых красивых офисных сотрудниц России

В Новосибирске состоялся первый в новом сезоне кастинг среди офисных сотрудниц для участия в Международном конкурсе красоты «Мисс Офис — 2018», регион в полуфинале представят сразу три участницы.