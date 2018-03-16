За плохое поведение муж выбросил жену на помойку в Новосибирске (видео)
16 марта, 16:12
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По словам очевидцев, жителю Новосибирска надоел разгульный образ жизни возлюбленной: за употребление наркотиков и измены он отправил её в мусорный бак.
Как сообщил очевидец Николай в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», странный семейный скандал произошёл во дворе дома № 29 на улице Гоголя. Муж посадил свою жену в мусорный бак за плохое поведение.
«Выбросил муж, сказал, наркоманит и слаба на передок, пришёл домой, а она там никакая. Взял и выбросил», — рассказал очевидец.
На место приехали полиция и скорая помощь. Другой житель города заснял из машины видео с «выброшенной» дамой, которым также поделился в группе. Как отмечает Николай, мужчина свою супругу не бил, а просто вынес, посадил в мусор и некоторое время находился рядом с контейнерами.
Напомним, 8 марта житель Омска выбросил умирающую мать в мусоропровод.