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За выборами в Новосибирске присмотрят иностранцы

 16 марта, 11:01
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За выборами в Новосибирске присмотрят иностранцы
фото с сайта центральной избирательной комиссии РФ

На выборах в Новосибирской области будут работать сразу несколько миссий иностранных наблюдателей.

Об этом на итоговом совещании по подготовке к выборам президента РФ 15 марта сообщила председатель избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо. Совещание проводил врио губернатора региона Андрей Травников.

Ольга Благо рассказала, что уже сейчас в Новосибирской области работают два долгосрочных наблюдателя от ОБСЕ, в день голосования избирком ждёт приезда миссии краткосрочных наблюдателей.

Помимо ОБСЕ в Новосибирской области за выборами будут наблюдать представители Шанхайской организации сотрудничества и миссии Содружества Независимых Государств.

Напомним, что сегодня, 16 марта, избирательные бюллетени передают в участковые избиркомы Новосибирской области.

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