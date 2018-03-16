За выборами в Новосибирске присмотрят иностранцы

На выборах в Новосибирской области будут работать сразу несколько миссий иностранных наблюдателей.

Об этом на итоговом совещании по подготовке к выборам президента РФ 15 марта сообщила председатель избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо. Совещание проводил врио губернатора региона Андрей Травников.

Ольга Благо рассказала, что уже сейчас в Новосибирской области работают два долгосрочных наблюдателя от ОБСЕ, в день голосования избирком ждёт приезда миссии краткосрочных наблюдателей.

Помимо ОБСЕ в Новосибирской области за выборами будут наблюдать представители Шанхайской организации сотрудничества и миссии Содружества Независимых Государств.

Напомним, что сегодня, 16 марта, избирательные бюллетени передают в участковые избиркомы Новосибирской области.