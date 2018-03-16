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Застрявшая под мостом фура остановила движение в Новосибирске

 16 марта, 15:13
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Застрявшая под мостом фура остановила движение в Новосибирске
фото очевидца

В Октябрьском районе Новосибирска грузовик застрял под мостом — из-за ДТП движение по улице Днепрогэсовской парализовано.

На месте дорожно-транспортного происшествия случайно оказался новосибирский общественник Владимир Кириллов. На своей странице в сети Facebook он, не стесняясь в выражениях, рассказал о произошедшем.

Судя по опубликованной очевидцем фотографии, фура с логотипом торговой сети «Мария-Ра» застряла под железнодорожным мостом, причём по каким-то причинам её прицеп перевернулся. Из-за этого заблокированными оказались обе полосы дороги.

«Вот такие „профессионалы“ у нас грузовики водят», — сообщил у себя на странице общественник.

Сервис Яндекс.Пробки в момент подготовки новости показал, что в непосредственной близости от моста произошло несколько ДТП. Скорее всего, аварии случились из-за затруднённого движения и попыток водителей развернуться на узкой дороге, чтобы выбраться из пробки.

Напомним, в марте в Бердске сотрудники ГИБДД прибыли на место аварии только через полчаса после вызова.

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