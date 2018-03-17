Андрей Травников лично закроет лыжню в Новосибирске

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников вместе с жителями областного центра примет участие в завершении лыжного сезона 17 марта, сообщает сайт правительства региона.

Сегодня состоятся чемпионат и первенство Новосибирска по лыжным гонкам «Закрытие зимнего спортивного сезона». Старт намечен на 11 часов на территории лыжной базы «Красное знамя» (улица Тимирязева, 5).

Врио губернатора в юности занимался лыжными гонками. Как ранее он писал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», он и сейчас практически каждые выходные встаёт на лыжи, чтобы поддерживать себя в форме. Травников считает, что заниматься спортом необходимо каждому.

Напомним, что Андрей Травников в феврале принял участие в «Лыжне России», пробежав три километра.