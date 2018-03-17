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Банк, работавший в Сибири, лишили лицензии

 17 марта, 14:32
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Банк, работавший в Сибири, лишили лицензии
фото с сайта pixabay.com.

Регулятор отозвал лицензию у банка «Кредит Экспресс» 15 марта, говорится в сообщении ведомства.

Ревизоры установили в кредитной организации «многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в части полноты и корректности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю»

В Центробанке утверждают, что в «Кредит Экспресс» значительно снизился собственный капитал, и это создало реальную угрозу банкротства банка.

Регулятор назначил в банке временную администрацию. В ведомстве сообщают, что «Кредит Экспресс» был участником системы страхования вкладов, а значит, физические и юридические лица, имеющие там счета, смогут получить свои средства. Размер страхования ограничен 1,4 млн рублей.

«Кредит Экспресс» занимал 372-е место в банковской системе России. Дополнительный офис организации находится в Иркутске.

Напомним, что 15 марта МВД сообщило об окончании расследования масштабного хищения средств с банковских карт в Иркутске.

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