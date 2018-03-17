Будет туманно: о погоде в Новосибирской области 17 марта

По прогнозу синоптиков, сегодня, 17 марта 2018 года в Новосибирской области переменная облачность, без осадков, ночью и утром при прояснениях изморозь, туманы. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду.

Температура ночью минус 8 — минус 13 градусов, при прояснениях до минус 20 градусов.

Днем потепление до 2 градусов тепла.

Напомним: синоптики прогнозируют, что сегодня в регион придет антициклон.