Будет туманно: о погоде в Новосибирской области 17 марта
17 марта, 05:54
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фото с сайта pixabay.com
По прогнозу синоптиков, сегодня, 17 марта 2018 года в Новосибирской области переменная облачность, без осадков, ночью и утром при прояснениях изморозь, туманы. На дорогах гололедица.
Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду.
Температура ночью минус 8 — минус 13 градусов, при прояснениях до минус 20 градусов.
Днем потепление до 2 градусов тепла.
Напомним: синоптики прогнозируют, что сегодня в регион придет антициклон.