Юная певица из Новосибирска стала участницей шоу «Голос. Дети»
17 марта, 07:36
фото с сайта pixabay.com.
13-летняя жительница Новосибирска Дайя Борисова, родившаяся в Барнауле, вошла в команду Басты на шоу «Голос. Дети», сообщает сайт Первого канала.
На концерте девочка исполнила песню Hit ’Em Up Style.
В интервью репортёру V Стасе Фёдоровой она рассказала: «К концу песни начала волноваться, потому что ко мне никто не поворачивался».
Юная певица рассказала, что в детстве она много пела, и родители это заметили. У девочки начало получаться, и её отдали в вокальную студию. «В этом смысл моей жизни — петь как дышать», — добавляет Дайя Борисова.
Напомним, что в феврале 2018 года другая юная певица из Новосибирска Ева Соломенникова стала участницей проекта НТВ «Ты супер».