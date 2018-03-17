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Юная певица из Новосибирска стала участницей шоу «Голос. Дети»

 17 марта, 07:36
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Юная певица из Новосибирска стала участницей шоу «Голос. Дети»
фото с сайта pixabay.com.

13-летняя жительница Новосибирска Дайя Борисова, родившаяся в Барнауле, вошла в команду Басты на шоу «Голос. Дети», сообщает сайт Первого канала.

На концерте девочка исполнила песню Hit ’Em Up Style.

В интервью репортёру V Стасе Фёдоровой она рассказала: «К концу песни начала волноваться, потому что ко мне никто не поворачивался».

Юная певица рассказала, что в детстве она много пела, и родители это заметили. У девочки начало получаться, и её отдали в вокальную студию. «В этом смысл моей жизни — петь как дышать», — добавляет Дайя Борисова.

Напомним, что в феврале 2018 года другая юная певица из Новосибирска Ева Соломенникова стала участницей проекта НТВ «Ты супер».

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