«Карточный» вор в Новосибирске попал в камеру

Новосибирские полицейские оперативно вычислили молодого человека, который поживился за счёт банковской карты своей знакомой.

Как сообщают в ГУ МВД по Новосибирской области, в начале марта 2018 года к правоохранителям обратилась женщина, которая утверждала, что с её банковской карты украли 40 тысяч рублей.

Оперативники установили, что банкомат, в котором происходило снятие наличности, находится в посёлке Пашино. Проверив видеозаписи, полицейские установили личность злоумышленника.

В ходе расследования выяснилось, что 31-летний мужчина был знаком с потерпевшей. Он успел подсмотреть пин-код карты, когда женщина при нём рассчитывалась за покупки. Затем он выкрал карту и снял деньги.

Злоумышленнику инкриминируют ст 158 УК РФ («Кража») Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, что в марте в Новосибирске злоумышленник, представившийся врачом, украл у престарелой женщины 2 млн рублей.