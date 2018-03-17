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«Карточный» вор в Новосибирске попал в камеру

 17 марта, 15:50
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«Карточный» вор в Новосибирске попал в камеру
фото с сайта pixabay.com

Новосибирские полицейские оперативно вычислили молодого человека, который поживился за счёт банковской карты своей знакомой.

Как сообщают в ГУ МВД по Новосибирской области, в начале марта 2018 года к правоохранителям обратилась женщина, которая утверждала, что с её банковской карты украли 40 тысяч рублей.

Оперативники установили, что банкомат, в котором происходило снятие наличности, находится в посёлке Пашино. Проверив видеозаписи, полицейские установили личность злоумышленника.

В ходе расследования выяснилось, что 31-летний мужчина был знаком с потерпевшей. Он успел подсмотреть пин-код карты, когда женщина при нём рассчитывалась за покупки. Затем он выкрал карту и снял деньги.

Злоумышленнику инкриминируют ст 158 УК РФ («Кража») Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, что в марте в Новосибирске злоумышленник, представившийся врачом, украл у престарелой женщины 2 млн рублей.

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