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Мэрия Новосибирска добавит 138 млн рублей на набережную

 17 марта, 11:35
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Мэрия Новосибирска добавит 138 млн рублей на набережную
фото с сайта pixabay.com.

Электронный аукцион на право выполнить ремонт набережной на отрезке от парка «Городское начало» до гостиницы River Park объявлен 15 марта; информация о нём опубликована на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 138,47 млн рублей.

Работы, которые должен выполнить подрядчик, включают в себя ремонт лестничных сходов, парковочного пространства, устройство верхних и нижних променадов и дорожки для маломобильных людей.

Кроме этого победитель выполнит работы по монтажу освещения, малых архитектурных форм, строительству водопровода и многое другое.

Срок исполнения контракта — до 1 января 2019 года. Победитель должен предоставить обеспечение в размере 13,8 млн рублей.

Определение победителя состоится 9 апреля.

Первая очередь капитального ремонта набережной была закончена в 2017 году. Подрядчиком этих работ выступала фирма «Перлит-Строй». На первый этап ремонта было потрачено 309 млн рублей.

Напомним, что в марте департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска определил, кто построит три большие платные парковки в областном центре. Победителем стала московская фирма «Эртел».

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