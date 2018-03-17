Пьяный старик на Алтае насмерть забил жену тростью

Уголовное дело престарелого жителя Алтайского края, который в нетрезвом состоянии убил жену собственной тростью, передано в суд 14 марта, сообщает региональное следственное управление Следственного комитета РФ.

По данным правоохранителей, трагедия произошла в Бийске. Между 69-летним мужем и 72-летней женой произошла ссора. Выпивший мужчина тростью нанёс множественные удары в область жизненно важных органов супруги. Женщина скончалась на месте происшествия.

Мужчине инкриминируется ст. 105 УК РФ («Убийство»). Пенсионеру грозит от шести до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что 20-летнему жителю Мошковского района Новосибирской области грозит пожизненный срок за убийство кувалдой бывшей девушки, которая ждала ребёнка. Мужчина убил невесту ради новой любви.