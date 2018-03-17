3 балла
-9 °C
Курс ЦБ:
57,49
70,81

Пьяный старик на Алтае насмерть забил жену тростью

 17 марта, 08:48
подходящие темы
Пьяный старик на Алтае насмерть забил жену тростью
фото с сайта pixabay.com.

Уголовное дело престарелого жителя Алтайского края, который в нетрезвом состоянии убил жену собственной тростью, передано в суд 14 марта, сообщает региональное следственное управление Следственного комитета РФ.

По данным правоохранителей, трагедия произошла в Бийске. Между 69-летним мужем и 72-летней женой произошла ссора. Выпивший мужчина тростью нанёс множественные удары в область жизненно важных органов супруги. Женщина скончалась на месте происшествия.

Мужчине инкриминируется ст. 105 УК РФ («Убийство»). Пенсионеру грозит от шести до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что 20-летнему жителю Мошковского района Новосибирской области грозит пожизненный срок за убийство кувалдой бывшей девушки, которая ждала ребёнка. Мужчина убил невесту ради новой любви.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Сделай мне «Яйца Сталина»

 6 февраля, 15:39 • колонка
Сергей Горобец
профессиональный бармен
Маньяки с опасными бритвами полосуют людей на танцполах, пьяные красотки лезут целоваться, раковые больные изливают душу. Работа бармена — далеко не самая спокойная. Во всемирный день бармена байками делится Сергей Горобец из бара «113».
 18 января, 12:24 • статья

«Боярышник»: Послевкусие

«Царская охота», «Белая берёза», «Пшеничная», «Финское серебро» и, конечно, «Боярышник» — где через год после смертельного отравления 76 человек асоциальные жители иркутского района Ново-Ленина разживаются «фанфуриками».
 28.12.2017, 15:12 • статья

Едут фуры, едут мимо

Какая часть рынка алкоголя находится в тени, что происходит с производителями пива и на что влияет акциз.
самое популярное
 14 марта, 11:08 • новость

Юноше спасли ногу с высокозлокачественной опухолью хирурги клиники Мешалкина

Житель Новосибирска Кирилл мог потерять ногу из-за неправильно поставленного в начале лечения диагноза; однако хирурги клиники Мешалкина успешно провели сложную операцию и спасли парня от инвалидности.
 10 марта, 16:30 • новость

Больная раком жительница Новосибирска нашла поддержку в интернете

Страдающая четвёртой стадией рака жительница Новосибирска, решив однажды высказаться по поводу медицины в соцсети, неожиданно для себя обрела множество друзей и самую настоящую группу поддержки.
 12 марта, 07:19 • новость

Пилот самодельного вертолёта погиб в Новосибирской области

В Краснозёрском районе Новосибирской области потерпел крушение сверхлёгкий летательный аппарат, управлявший им пилот погиб.
 13 марта, 18:50 • новость

Женщина ругалась с медиками и не давала проехать скорой помощи в Новосибирске

В Новосибирске женщина не давала проехать скорой помощи — она кричала, ругалась и даже выдумывала поломку собственного авто.
 3 марта, 12:38 • новость

Стали известны имена самых любимых врачей Новосибирской области

Подвели итоги конкурса народного признания среди пациентов «Спасибо, доктор» — награду получили 10 врачей Новосибирской области, набравших максимальное количество баллов.
 6 марта, 11:22 • новость

Три сибирячки вошли в топ-100 самых красивых офисных сотрудниц России

В Новосибирске состоялся первый в новом сезоне кастинг среди офисных сотрудниц для участия в Международном конкурсе красоты «Мисс Офис — 2018», регион в полуфинале представят сразу три участницы.