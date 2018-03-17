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Топ-5 событий пятницы — Сиб.фм

 17 марта, 00:01
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Топ-5 событий пятницы &mdash; Сиб.фм
фото с сайта pixabay.com

В знаменитом черепашьем семействе прибавление, миллионер-преступник не смог скрыть награбленное в родном лесу, а квартиры можно снимать без опасений, что внезапно взлетят цены — всё, чем Сиб.фм запомнилась пятница, 16 марта.

КИНДЕР-СЮРПРИЗ

Рано утром известная на весь Иркутск шпороносная черепаха Фиона к изумлению всей команды «Иркутской зоогалереи» отложила 11 яиц впервые за семь лет. К сожалению, большинство яиц молодые родители Фиона и Шрек по неопытности разбили. Два уцелевших яйца сотрудники зоопарка отправили в инкубатор. Новорождённых черепах в зоопарке ждут через три месяца.

ЛЕСНОЙ РАЗБОЙНИК

Руководитель одного из лесных хозяйств заработал 161 млн рублей. Похвалить смекалистого хозяйственника не получится: деньги он добыл незаконным путём, наварившись на махинациях. Мошенник заключил несколько договоров с подрядными организациями, затем отчитался за якобы проведённые работы. Красиво пожить на украденные миллионы работник лесной отрасли не успел, по приговору суда он отправился на 4,5 года в колонию. Там его уже трудоустроили: деньги государству возвращать надо.

СМЕРТЬ ЗА ВХОД

Вместо того, чтобы выгнать на улицу, сотрудник универмага «Мария-РА» убил забежавшего в торговый зал пуделя на глазах посетителей, в числе которых были дети. Полицейские составили протокол, опросили свидетелей. Процессуальное решение будет принято после установления всех обстоятельств.

ЧТОБ НЕПОВАДНО БЫЛО

Мощный воспитательный приём случилось увидеть жителям Новосибирска на улице Гоголя. Муж, уставший от измен и пьянства жены, вынес супругу из квартиры и посадил в мусорный бак.

СНИМАЙ, НЕ БОЙСЯ

Самые популярные у нанимателей жилья в Новосибирске однокомнатные квартиры стоят от 6 до 45 тысяч рублей в месяц. Стоимость найма двухкомнатной квартиры начинается от 9 тысяч рублей, а самая дорогая обойдётся в 60 тысяч рублей в месяц. Среднее арифметическое из всех этих стоимостей — 15,7 тысячи рублей, а вот арендовать самую дорогую квартиру столицы Сибири — четырёхкомнатную, — обойдётся в 140 тысяч рублей в месяц. В общем, в Новосибирске можно найти вариант на любые потребности и возможности. И главное: цены на аренду «замёрзли», поэтому резких повышений ждать не стоит. Но и понижений тоже.

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