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В Новосибирске продают антикварный «Харлей» за 470 тысяч рублей

 17 марта, 13:25
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В Новосибирске продают антикварный «Харлей» за 470 тысяч рублей
фото с сайта avito.ru

Объявление по продаже Harley WLA 42 размещено сегодня, 17 марта, на популярной доске бесплатных объявлений «Авито».

Как утверждает продавец техники, мотоцикл разобран и готов к реставрации. Его комплектность составляет 90 %.

«Харлей» с индексом WLA 42 начали массово производить в 1942 году. В время войны мотоцикл поставлялся в Советский Союз по ленд-лизу. Всего было завезено около 50 тысяч штук.

Мотоциклы использовались в разведке, в войсках связи и для передвижения офицеров штабов.

Добавим, что на «Авито» в январе продавали клюшку хоккеиста, выигравшего золото на Зимних олимпийских играх в 1988 году, с автографами всех участников команды.

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