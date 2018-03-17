В Новосибирске продают антикварный «Харлей» за 470 тысяч рублей

Объявление по продаже Harley WLA 42 размещено сегодня, 17 марта, на популярной доске бесплатных объявлений «Авито».

Как утверждает продавец техники, мотоцикл разобран и готов к реставрации. Его комплектность составляет 90 %.

«Харлей» с индексом WLA 42 начали массово производить в 1942 году. В время войны мотоцикл поставлялся в Советский Союз по ленд-лизу. Всего было завезено около 50 тысяч штук.

Мотоциклы использовались в разведке, в войсках связи и для передвижения офицеров штабов.

Добавим, что на «Авито» в январе продавали клюшку хоккеиста, выигравшего золото на Зимних олимпийских играх в 1988 году, с автографами всех участников команды.