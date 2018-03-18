Александр Маршал проголосовал в новосибирской школе и пошёл петь

фото из фан-группы Александра Маршала в соцсети «ВКонтакте»

Артист российской эстрады Александр Маршал менее чем за час до выступления на площади Ленина в Новосибирске принял участие в выборах.

Как сообщила Сиб.фм очевидец Светлана, певец Александр Маршал посетил избирательный участок № 1514 в школе-интернате Железнодорожного района Новосибирска. Артист решил не пропускать выборы президента из-за гастролей и проголосовал.

В 19:00 Александр Маршал уже предстал на сцене площади Ленина с выступлением.

Напомним, 18 марта в Новосибирске проходит концерт в честь присоединения Крыма.