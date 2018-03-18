Два жилых дома и пять машин охватил пожар в Новосибирске

фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

В Заельцовском районе Новосибирска утром 18 марта загорелись два частных жилых дома и надворные постройки.

Как сообщила пресс-служба регионального МЧС, в Заельцовском районе Новосибирска в частных жилых домах и надворных постройках по улице Сухарной, дом 216 произошёл пожар 18 марта в 6:51. По словам очевидца в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», в цокольном этаже одного из зданий находилось пять автомобилей.

На момент прибытия пожарных один дом и надворные постройки были полностью охвачены огнём, а у второго жилого здания горела крыша. На месте работали 20 сотрудников МЧС и пять единиц техники.

«Усилия подразделений пожарной охраны сосредоточены на защите рядом стоящих домов, проведение разведки, ликвидации пожара», — сообщила пресс-служба МЧС.

Очевидец в соцсети подчеркнул, что пострадавших нет.

Напомним, в марте ГАЗель с голубым топливом вспыхнула возле газовых цистерн в Новосибирской области.