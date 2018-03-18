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Новосибирцы поздравят Русский музей с юбилеем

 18 марта, 13:46
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Новосибирцы поздравят Русский музей с юбилеем
иллюстрация с сайта НГУАДИ

В Новосибирске отметят юбилей открытия Русского музея для посетителей; любители живописи увидят фильм, посетят выставку книг и посмотрят трансляцию встречи с директором хранилища произведений искусства.

Как узнал Сиб.фм из информации, размещённой на сайте Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств, в учебном заведении 19 и 20 марта пройдёт празднование 120-летия санкт-петербургского Русского музея.

Гостей мероприятия после торжественной части, которая начнётся в 12:00 в большом выставочном зале НГУАДИ, ждёт показ фильма из медиатеки Русского музея. Документальная лента расскажет об истории этого культурного учреждения и людях, благодаря которым и собрана уникальная коллекция произведений искусства.

В научно-технической библиотеке университета откроется выставка посвящённых музею изданий, в организации которой помог портал «Виртуальный Русский музей». Весь день на большом плазменном экране будут показывать панорамы Русского музея — Михайловского, Мраморного и Строгановского дворцов, Михайловского замка, Летнего дворца Петра I и Домика Петра I, Михайловского и Летнего садов.

20 марта мероприятия продолжатся онлайн-трансляцией из Санкт-Петербурга, где состоится встреча с директором Русского музея Владимиром Гусевым, которую организаторы назвали «Профессия — Русский музей».

Владимир Гусев уже 30 лет возглавляет музей.

«Русский музей для меня — это наш дом. Дом, где хранится история нашей огромной России. Это не громкие слова, потому что здесь действительно всё это осталось. Ведь многие родовые собрания искусства благодаря тому, что попали в Русский музей, были спасены», — цитирует сайт НГУАДИ слова работника культуры.

На все мероприятия вход свободный.

Напомним, в марте в Новосибирске впервые за 25 лет откроется выставка картин из Третьяковки.

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