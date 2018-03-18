Новосибирские коммунисты пожаловались на нарушения в ходе выборов

Представители партии на избирательных участках обнаружили недостоверную, по их мнению, информацию об их кандидате.

В пресс-службе новосибирской областной организации КПРФ корреспонденту Сиб.фм рассказали, что нарушение зафиксировано на избирательном участке, расположенном в библиотеке имени Горького на улице Некрасова, 84. На стенде с предвыборной информацией их наблюдатели обнаружили подклеенный листок, в котором содержалась дополнительная информация о финансовых средствах претендента на президентский пост от КПРФ.



Пресс-секретарь обкома КПРФ Дарья Волкова сообщила Сиб.фм, что сообщения о таких же наклейках поступают практически со всех избирательных участков. «Мы написали жалобу в облизбирком, ответа пока ждём», — заявила пресс-секретарь.



Напомним, уже известна утренняя явка на выборах президента в Новосибирской области.