Полиция задержала сторонника КПРФ в Новосибирске

Мужчина попытался удалить вклейку под информацией о кандидате от КПРФ, но был остановлен представителями полиции.

Инцидент произошёл на избирательном участке № 1490, расположенном в школе № 177 в Дзержинском районе по улице Куприна, 4, рассказали Сиб.фм в пресс-службе обкома КПРФ.



Мужчина обнаружил, что на стенде с информацией о каждом кандидате в президенты под текстом о представителе КПРФ был аккуратно приклеен листок с недостоверной, по мнению сторонника коммунистов, информацией.



После того, как он попытался оторвать вклейку, его задержала полиция. В пресс-службе КПРФ уточнили, что полицейские обвинили активиста в хулиганстве.



Напомним, новосибирская организация КПРФ пожаловалась в облизбирком на незаконную агитацию против их кандидата.