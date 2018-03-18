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Полиция задержала сторонника КПРФ в Новосибирске

 18 марта, 16:59
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Полиция задержала сторонника КПРФ в Новосибирске
фото с сайта pixabay.com

Мужчина попытался удалить вклейку под информацией о кандидате от КПРФ, но был остановлен представителями полиции.

Инцидент произошёл на избирательном участке № 1490, расположенном в школе № 177 в Дзержинском районе по улице Куприна, 4, рассказали Сиб.фм в пресс-службе обкома КПРФ.

Мужчина обнаружил, что на стенде с информацией о каждом кандидате в президенты под текстом о представителе КПРФ был аккуратно приклеен листок с недостоверной, по мнению сторонника коммунистов, информацией.

После того, как он попытался оторвать вклейку, его задержала полиция. В пресс-службе КПРФ уточнили, что полицейские обвинили активиста в хулиганстве.

Напомним, новосибирская организация КПРФ пожаловалась в облизбирком на незаконную агитацию против их кандидата.

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