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Предложение руки и сердца прозвучало на избирательном участке в Новосибирске

 18 марта, 14:48
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Предложение руки и сердца прозвучало на избирательном участке в Новосибирске
фото со страницы Анастасии Глазуновой в соцсети «Инстаграм»

Жительнице Новосибирска парень сделал предложение прямо на избирательном участке: девушка написала в соцсети, что жениха она нашла на месте выборов.

В соцсети «Инстаграм» жительница Новосибирска Анастасия Глазунова поделилась фото, где молодой человек ей делает предложение руки и сердца. Причём место для подобного романтического шага пара выбрала весьма необычное — избирательный участок.

Стоит отметить, что для девушки данное событие вряд ли стало неожиданностью, ведь далеко не каждая надевает белое праздничное платье, чтобы выбрать президента.

«Прийти на избирательный участок в белом платье и на каблуках, да ещё и „жениха“ отыскать? Легко!» — написала Анастасия в соцсети.

Напомним, 18 марта стало известно, что волонтёры ходят по домам в Новосибирске и приглашают на выборы.

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