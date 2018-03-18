2 балла
-5 °C
Курс ЦБ:
57,49
70,81

Тело пропавшего студента НГТУ нашли рыбаки в 20 километрах от Новосибирска

 18 марта, 17:09
были упомянуты
подходящие темы
Тело пропавшего студента НГТУ нашли рыбаки в 20 километрах от Новосибирска
фото «Группа поиска Данила Лосева, Новосибирск» в соцсети «Вконтакте»

17-летний Данил пропал осенью 2017 года, 18 марта его нашли погибшим на территории СНТ под Новосибирском; теперь его мать собирает деньги на транспортировку тела.

Как сообщила группа поиска Данила Лосева в соцсети «ВКонтакте», пропавший в Новосибирске 17-летний студент найден погибшим. Молодой человек приехал учиться в столицу Сибири из Тобольска. Вечером 29 октября 2017 года он ушёл из общежития НГТУ, в котором проживал, но так и не вернулся.

Наталья Симакова рассказала в комментариях к посту о гибели Данила некоторые подробности произошедшего, которые выяснила со слов волонтёров, участвовавших в поисках парня. Его обнаружили рыбаки в населённом пункте садоводческого некоммерческого товарищества «Ветеран войны» в 20 километрах от Новосибирска. При Даниле были его телефон, одежда и три фотографии.

Мать студента Ирина опознала тело пропавшего сына.

«Экспертиза установила, что следов насилия нет. Но следствие будет продолжаться», — отметила Наталья.

Также женщина написала, что Ирине сейчас нуждается в поддержке: транспортировка тела сына на родину обойдётся в 70 тысяч рублей. Наталья призывает помочь собрать на это деньги, всю необходимую информацию она разместила в группе поиска Данила Лосева.

Напомним, в феврале полицейские нашли пропавшего 10-летнего мальчика в Иркутской области.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Заверенный секс

 26.12.2017, 13:03 • колонка
Евгения Щербина
научный журналист портала «Чердак»
Зачем в мире хотят ввести договоры, дающие согласие на секс, как это влияет на взаимоотношения мужчин и женщин и куда стремится сексуальная эволюция.
 29.11.2017, 14:33 • короче

Короче: лжеволонтёры

Какие способы передачи денег нуждающимся безопасны, а при каких ваши деньги не попадут к адресату и почему не нужно верить людям с ящиками на улице.
 27.07.2017, 08:00 • статья

Спасти планету за 360 минут

Обмеление, изменение климата, токсичные водоросли, монгольские ГЭС, пожары, вырубка деревьев и много-много туристов. Причины спасать Байкал и почему человек — вандал.
самое популярное
 14 марта, 11:08 • новость

Юноше спасли ногу с высокозлокачественной опухолью хирурги клиники Мешалкина

Житель Новосибирска Кирилл мог потерять ногу из-за неправильно поставленного в начале лечения диагноза; однако хирурги клиники Мешалкина успешно провели сложную операцию и спасли парня от инвалидности.
 10 марта, 16:30 • новость

Больная раком жительница Новосибирска нашла поддержку в интернете

Страдающая четвёртой стадией рака жительница Новосибирска, решив однажды высказаться по поводу медицины в соцсети, неожиданно для себя обрела множество друзей и самую настоящую группу поддержки.
 13 марта, 18:50 • новость

Женщина ругалась с медиками и не давала проехать скорой помощи в Новосибирске

В Новосибирске женщина не давала проехать скорой помощи — она кричала, ругалась и даже выдумывала поломку собственного авто.
 12 марта, 07:19 • новость

Пилот самодельного вертолёта погиб в Новосибирской области

В Краснозёрском районе Новосибирской области потерпел крушение сверхлёгкий летательный аппарат, управлявший им пилот погиб.
 16 марта, 16:12 • новость

За плохое поведение муж выбросил жену на помойку в Новосибирске (видео)

По словам очевидцев, жителю Новосибирска надоел разгульный образ жизни возлюбленной: за употребление наркотиков и измены он отправил её в мусорный бак.
 6 марта, 11:22 • новость

Три сибирячки вошли в топ-100 самых красивых офисных сотрудниц России

В Новосибирске состоялся первый в новом сезоне кастинг среди офисных сотрудниц для участия в Международном конкурсе красоты «Мисс Офис — 2018», регион в полуфинале представят сразу три участницы.