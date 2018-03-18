Тело пропавшего студента НГТУ нашли рыбаки в 20 километрах от Новосибирска

17-летний Данил пропал осенью 2017 года, 18 марта его нашли погибшим на территории СНТ под Новосибирском; теперь его мать собирает деньги на транспортировку тела.

Как сообщила группа поиска Данила Лосева в соцсети «ВКонтакте», пропавший в Новосибирске 17-летний студент найден погибшим. Молодой человек приехал учиться в столицу Сибири из Тобольска. Вечером 29 октября 2017 года он ушёл из общежития НГТУ, в котором проживал, но так и не вернулся.



Наталья Симакова рассказала в комментариях к посту о гибели Данила некоторые подробности произошедшего, которые выяснила со слов волонтёров, участвовавших в поисках парня. Его обнаружили рыбаки в населённом пункте садоводческого некоммерческого товарищества «Ветеран войны» в 20 километрах от Новосибирска. При Даниле были его телефон, одежда и три фотографии.



Мать студента Ирина опознала тело пропавшего сына.



«Экспертиза установила, что следов насилия нет. Но следствие будет продолжаться», — отметила Наталья.



Также женщина написала, что Ирине сейчас нуждается в поддержке: транспортировка тела сына на родину обойдётся в 70 тысяч рублей. Наталья призывает помочь собрать на это деньги, всю необходимую информацию она разместила в группе поиска Данила Лосева.



Напомним, в феврале полицейские нашли пропавшего 10-летнего мальчика в Иркутской области.