Третьяковка, спасения и воспитание: итоги недели Сиб.фм

Потеплевшая к выходным неделя с 12 по 17 марта была полна забавных событий и поводов задуматься: Художественный музей анонсировал экспозицию Третьяковской галереи, на Якутию осыпалось несколько тонн золота, а включённые мигалки автомобиля скорой стали для жительницы Новосибирска поводом не пустить бригаду во двор. Мы собрали самые важные события по версии Сиб.фм.

ГАСТРОЛИ ПРЕКРАСНОГО

Понедельник, 12 марта. В Новосибирск привезут картины из собрания Третьяковской галереи, впервые за 25 лет. Вместе с картинами гости выставки смогут увидеть архивные материалы об истории эвакуации коллекции музея в наш город в годы Великой Отечественной войны. Экспозиция, рассказывающая об истории русского изобразительного искусства конца XVIII — первой половины ХХ века, будет разделена на три раздела и представлена в залах Новосибирского художественного музея с 30 марта по 1 июля. Сонм великих художников и их произведений — в общем, рекомендовано всем.

С МИГАЛКАМИ НЕ ПУЩУ

Вторник, 13 марта. Во дворе одного из домов Новосибирска женщина принялась чинить препятствия скорой помощи. Будучи владелицей автомобиля, жительница города поставила его так, что перегородила скорой подъезд к дому, куда она была вызвана. Устраиваемые препоны женщина сопровождала эмоциональным перформансом — ругалась на медиков и предъявляла претензии за включённые мигалки. Причин своей неприязни к врачам скорой помощи она так и не раскрыла. По словам очевидцев, выговорившись, женщина села в свою машину и спокойно уехала, правда, перед отъездом пожелала водителю медицинской ГАЗели скорой кончины.

ОБОШЛОСЬ

Среда, 14 марта. Житель Новосибирска Кирилл мог потерять ногу из-за неправильно поставленного диагноза. Парня лечили от ушиба ягодичной мышцы физиотерапией и противовоспалительными мазями в поликлинике. Когда шишка от «ушиба» стала увеличиваться и мешать ходьбе, 32-летний пациент заподозрил неладное и прошёл детальную диагностику. Оказалось: саркома мягких тканей, случай запущенный. К счастью, за операцию взялись хирурги клиники Мешалкина. Им удалось удалить опухоль, а образовавшийся недостаток тканей восполнить путём пластической операции. Качественная подготовка к операции помогла избежать осложнений. На данный момент Кирилл проходит реабилитацию.

ЩЕДРЫЕ НЕБЕСА

Четверг, 15 марта. Килограммы золота рассыпались по землям Якутии. Слитки драгоценного металла падали прямо с неба как минимум к изумлению местных жителей. Источником золотого града оказался грузовой самолёт Ан-12. У лайнера, перевозившего девять тонн золота, отвалилась створка люка, и большая часть груза выпала из отсека на взлётную полосу и ближайшие поля. В скором времени сотрудники аэропорта и другие люди начали собирать «дары с неба». За несколько часов жители республики собрали 171 20-килограммовый брусок.





ЖЕНЩИНА, ВЫЛАЗЬТЕ

Пятница, 16 марта. Уставший от измен супруги и её пристрастия к наркотикам, житель Новосибирска посадил даму сердца в мусорный бак рядом с домом на улице Гоголя. Оказавшись в контейнере, женщина не захотела оттуда выбираться по просьбе участкового. Подъехавший очевидец применения воспитательных мер также призвал её вылезти из бака. Отказалась.

В ГОЛОС

Суббота, 17 марта. Юная певица Дайя Борисова из Новосибирска стала участницей шоу «Голос. Дети». На отборочном туре девочка исполнила песню Hit ’Em Up Style. По словам певицы, к концу песни она даже разволновалась, потому что к ней никто не поворачивался. Однако в самом финале исполнения к ней повернулся Баста. Теперь Дайя поборется за главный приз в команде рэпера.