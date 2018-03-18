Выборы-2018: стала известна утренняя явка избирателей в Новосибирской области

фото из группы «Избирательная комиссия Новосибирской области» в соцсети «ВКонтакте»

В Новосибирской области работают более двух тысяч избирательных участков; к 10 утра в регионе проголосовали 5,27 % избирателей.

Как сообщила пресс-служба избирательной комиссии региона в соцсети «ВКонтакте», на 10 часов утра в Новосибирской области явка избирателей составила 5,27 % — 112 432 проголосовавших.

2 029 избирательных участков открылось сегодня в восемь часов, на них работают почти 16 тысяч членов комиссий.

«Время работы избирательных участков с 8:00 до 20:00 часов (время местное). С собой необходимо иметь паспорт», — сообщила пресс-служба избиркома.

Напомним, 16 марта врио губернатора Новосибирской области объявил регион готовым к выборам.