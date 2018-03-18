В Новосибирской области начались выборы президента

В Новосибирской области открылось 2 029 избирательных участков, жители региона и приезжие смогут проголосовать до 20:00.

Как рассказали Сиб.фм в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», на территории области сегодня работает 18 временных избирательных участков. Они открылись в больницах, СИЗО и аэропорту Толмачёво.



Около 70 тысяч избирателей в области изъявили желание проголосовать по своему фактическому местонахождению — они заранее открепились от участков по месту регистрации.



В пресс-службе уточнили, что видеонаблюдение на нынешних выборах организовано на 855 избирательных участках и во всех 44 территориальных избирательных комиссиях. Кроме того, за ходом выборов следят наблюдатели от выдвинувших кандидатов политических партий и от общественных палат страны и Новосибирской области.



Напомним, в 2018 году на выборах в Новосибирской области работает сразу несколько миссий иностранных наблюдателей.