Волонтёры ходят по домам в Новосибирске и приглашают на выборы

Одни волонтёры в Новосибирске опрашивают жителей, проголосовали они или нет, другие призывают посетить избирательный участок.

Как сообщил Сиб.фм очевидец, волонтёры в Новосибирске обзванивают по домофонам жильцов и спрашивают, голосовали они уже или нет. Мужчина отметил, что при этом они ни к чему не призывают.

Однако корреспондент стал свидетелем несколько другого поведения «волонтёров». Так, в Калининском районе человек обходит квартиры и предлагает жильцам командным тоном принять участие в выборах.

«Голосовать приходите!» — зазывает мужчина местных жителей.

Напомним, 18 марта стала известна утренняя явка избирателей на выборах в Новосибирской области.