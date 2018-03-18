Выборы-2018: проголосовал почти миллион жителей Новосибирской области

фото из группы «Избирательная комиссия Новосибирской области» в соцсети «ВКонтакте»

К 15:00 42,64 % избирателей Новосибирской области бросили свои бюллетени в урну.

Как сообщили в группе избирательной комиссии Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте», на 15:00 часов явка на выборах президента Российской Федерации в регионе составила 42,64 %.

«Проголосовало 915 829 избирателей», — сообщила пресс-служба избиркома.

Выборы в Новосибирской области закончатся в 20:00, и члены комисии совместно с наблюдателями приступят к подсчёту голосов.

Напомним, к 10 утра в регионе проголосовало 5,27 % избирателей.