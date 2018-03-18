Выборы-2018 в НСО закончились: больше половины жителей региона проголосовали
18 марта, 21:04
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фото из группы «Избирательная комиссия Новосибирской области» в соцсети «ВКонтакте»
Голосования на выборах в Новосибирской области закончились — теперь жителям региона остаётся ждать результата подсчётов.
Как сообщили в группе избирательной комиссии Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте», в 20:00 на территории региона завершились выборы Президента Российской Федерации. По последним подсчётам на 18:00 явка составила 53,85 %.
«Проголосовало 1 160 250 избирателей», — сообщила пресс-служба комиссии.
2 029 избирательных участков работали сегодня с восьми часов утра.
Напомним, к трём часам дня проголосовал почти миллион жителей Новосибирской области.