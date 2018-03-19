Монету 10 копеек за 25 млн рублей продают на новосибирском «Авито»

Счастливый обладатель коллекционной эксклюзивной копейки Николай из Новосибирска выставил её на продажу за баснословную сумму.

На новосибирском сайте бесплатных объявлений «Авито» продавец Николай выставил на продажу 10-копеечную монету за 25 млн рублей. Автор отмечает, что товар изготовлен на 88-97 % из меди, остальное — цинк.

«На аверсе монеты изображен Георгий Победоносец верхом на коне, поражающий копьём змея. Данная фигура символизирует победу русского народа над злом. Под передним копытом коня — обозначение монетного двора, на котором отчеканена монета (М — Московский)», — Николай крайне подробно описал всем знакомую монету.

Продавец также написал, что цифра «10» на товаре немного смещена от центра влево. По его словам, у него целых семь таких монет: все они эксклюзивные, из ограниченной серии, каждая отличается друг от друга. Самая главная из них — с Георгием Победоносцем, держащим два копья. Николай уточнил в объявлении, что досталась ему такая драгоценность с монетного двора.

Напомним, в марте в Новосибирске выставили на продажу антикварный «Харлей» за 470 тысяч рублей.