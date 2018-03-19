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Монету 10 копеек за 25 млн рублей продают на новосибирском «Авито»

 19 марта, 07:00
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Монету 10 копеек за 25 млн рублей продают на новосибирском «Авито»
фото с сайта avito.ru

Счастливый обладатель коллекционной эксклюзивной копейки Николай из Новосибирска выставил её на продажу за баснословную сумму.

На новосибирском сайте бесплатных объявлений «Авито» продавец Николай выставил на продажу 10-копеечную монету за 25 млн рублей. Автор отмечает, что товар изготовлен на 88-97 % из меди, остальное — цинк.

«На аверсе монеты изображен Георгий Победоносец верхом на коне, поражающий копьём змея. Данная фигура символизирует победу русского народа над злом. Под передним копытом коня — обозначение монетного двора, на котором отчеканена монета (М — Московский)», — Николай крайне подробно описал всем знакомую монету.

Продавец также написал, что цифра «10» на товаре немного смещена от центра влево. По его словам, у него целых семь таких монет: все они эксклюзивные, из ограниченной серии, каждая отличается друг от друга. Самая главная из них — с Георгием Победоносцем, держащим два копья. Николай уточнил в объявлении, что досталась ему такая драгоценность с монетного двора.

Напомним, в марте в Новосибирске выставили на продажу антикварный «Харлей» за 470 тысяч рублей.

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