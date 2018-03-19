60 медалей принесли пловцы Новосибирской области

Команда по плаванию Новосибирской области достойно себя показала на чемпионате и первенстве СФО.

Как сообщила пресс-служба регионального правительства 19 марта, подведены итоги чемпионата и первенства Сибирского федерального округа по плаванию, проходивших в Абакане. Спортсмены сборной Новосибирской области завоевали 60 медалей: 23 золотых, 27 серебряных и десять бронзовых.

Больше всего в количестве полученных наград отличились Екатерина Никонова с 13 медалями, Даниил Марков с десятью и Дмитрий Лапшин с шестью. Также женские и мужские сборные НСО одержали победы в двух эстафетах.

«В турнире приняли участие 375 спортсменов из девяти регионов Сибири, было разыграно более 200 медалей. Стоит отметить, что соревнования являлись отборочными на чемпионат России, который пройдёт в конце апреля в Москве», — сообщила региональная пресс-служба.

Напомним, в декабре 2017 года новосибирский пловец выиграл золото на чемпионате России.