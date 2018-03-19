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Андрей Травников подвёл итоги выборов в Новосибирской области

 19 марта, 02:25
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Андрей Травников подвёл итоги выборов в Новосибирской области
фото Святослава Одаренко

Врио губернатора региона Андрей Травников и председатель областного избиркома Ольга Благо рассказали журналистам о ходе выборов в регионе, высокой явке и лидирующем кандидате.

В день выборов во всех районах Новосибирской области работало более двух тысяч избирательных участков, принять участие в голосовании можно было с 8:00 до 20:00.

На момент завершения работы участков явка на выборы составила около 60 % жителей области. Врио главы региона назвал такую явку высокой. Ольга Благо отметила, что в 2018 году на этапе предвыборной кампании больше всего внимания сотрудники избирательной комиссии уделили молодёжи — встречались со студентами и руководителями профессиональных и высших учебных заведений, а также широко распространяли информацию о предстоящих выборах в СМИ, которые врио главы региона похвалил за работу.

«Я хотел бы поблагодарить наши средства массовой информации. Освещение сегодняшних выборов проходило оперативно, объективно и честно», — обратился к представителям масс-медиа Андрей Травников.

Свои кандидатуры на пост президента России выдвинули восемь кандидатов:
Владимир Путин, действующий президент Российской Федерации;
Павел Грудинин, кандидат от КПРФ;
Григорий Явлинский, основатель партии «Яблоко»;
Владимир Жириновский, председатель ЛДПР;
Ксения Собчак, кандидат от партии «Гражданская инициатива»;
Борис Титов, кандидат от «Партии роста»;
Максим Сурайкин, председатель партии «Коммунисты России»;
Сергей Бабурин, экс-вице-спикер Госдумы, кандидат от партии «Российский общенародный союз».

На начало второго ночи в выборах по региону уверенно лидировала кандидатура действующего президента Владимира Путина, его результат достиг отметки в 70 %. На втором месте в 1:20 19 марта оказался кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 17,3 %, Владимир Жириновский набрал 4,1 % голосов и стал третьим. Однако, общий подсчёт голосов ещё не окончен.

Ольга Благо также отметила, что нынешние выборы прошли чётко, организованно и без нарушений, способных повлять на итоги выборов в регионе. В том числе, никто не саботировал голосование и не портил избирательные бюллетени.

«Пока (на 1:20 19 марта — прим. Сиб.фм) таких сигналов не поступало. Граждане очень серьёзно и сознательно подошли к процедуре», — рассказала председатель регионального избиркома Ольга Благо в ходе встречи с журналистами.

Единственным негативным обстоятельством дня выборов стало выявление районов-аутсайдеров, в которых явка была ниже, чем в среднем по Новосибирской области. Андрей Травников не назвал эти территории, но подтвердил данный факт и выразил намерение выяснить причины низкой явки и незаинтересованности граждан.

Напомним, в день всероссийских выборов президента группа «Маршал» дала в Новосибирске концерт в честь четвёртой годовщины присоединения Крыма к России; лидер группы Александр Маршал перед выступлением проголосовал за своего кандидата на избирательном участке, расположенном в школе № 1514.

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