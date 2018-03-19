Четверть века отсидит в тюрьме мужчина за изнасилование дочери в Кемеровской области

Отец троих девочек полгода насиловал старшую дочь, не достигшую 14 лет, — психолого-психиатрическая экспертиза доказала, что он полностью осознавал свои действия.

Как сообщила пресс-служба регионального следственного комитета, 45-летний житель Кемеровского района с декабря 2016 года по июль 2017 года насиловал малолетнюю дочь. Злоумышленник угрожал убить девочку, если она кому-нибудь расскажет о происходящем.

Мужчина воспитывал троих дочерей вместе с их бабушкой, мать с ними не проживала. Потерпевшая рассказала о сексуальном насилии отца двум младшим сёстрам, и в июле девочки убежали из дома. Спустя два дня они обратились к местному фельдшеру за помощью: их искусали комары, они промокли и были грязными.

«Женщина увидела, что девочки напуганы, стала с ними разговаривать, а в доверительной беседе одна из сестёр рассказала о том, что отец с бабушкой пьют, дома нет продуктов, поэтому они убежали из дома. А затем пояснила, что, когда отец пьяный, ещё и что-то делает со старшей сестрой. В оперативном порядке дети были изъяты из семьи, после проведённой проверки в отношении отца возбуждено уголовное дело», — сообщили в пресс-службе регионального следкома.

В ходе предварительного следствия обвиняемый прошёл психолого-психиатрическую экспертизу, по результатам которой установлено, что в момент совершения преступления он осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий.

«Указано на наличие у обвиняемого расстройства сексуального предпочтения в форме педофилии, нуждающегося в применении к нему принудительных мер медицинского характера в виде амбулаторного наблюдения и лечения у психиатра», — прокомментрировала пресс-служба ведомства.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» ч. 3 ст. 131 УК РФ (Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста«), ч.1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»). Его приговорили к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, в феврале педофила из Красноярска арестовали за публикацию порно с дочерью.