Экстренное предупреждение от МЧС НСО: не выходите на улицу

МЧС Новосибирской области объявило экстренное предупреждение: плотно закройте окна, двери, не выходите без необходимости на улицу и запаситесь фонариком и свечой.

Как сообщила пресс-служба регионального МЧС, ночью и утром 20 марта в Новосибирской области ожидаются осадки в виде мокрого снега, метели, усиление ветра до 17-22 метров в секунду, местами порывы до 25-27 метров в секунду, на дорогах снежные заносы и сильная гололедица.

«Ожидаемые неблагоприятные метеоявления могут способствовать возникновению чрезвычайных ситуаций, аварий на системах ТЭК и ЖКХ, нарушению работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличению количества дорожно-транспортных происшествий. Главное управление МЧС России по Новосибирской области призывает граждан быть бдительными, обеспечить собственную безопасность и безопасность своих родных», — сообщила пресс-служба МЧС.

Спасатели советуют не выходить без надобности на улицу и отменять прогулки детей во время сильных порывов ветра. Окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия необходимо плотно закрыть. С балконов и лоджий лучше убрать вещи, которые может снести ветром. В тёмное время суток на случай отключения электричества запаситесь фонарём и свечой.

«При сильной метели: не рекомендуется отправляться в дальние поездки, тем более в одиночку. Сообщите соседям, членам семьи о том месте, куда вы направляетесь, и примерное время возвращения назад. Возьмите с собой лопату, трос, термос с чаем, запас продуктов питания, сотовый телефон. Перемещение в автомобиле возможно по большим трассам, шоссе. Если в дороге вам понадобилось выйти из машины, то старайтесь находиться в зоне видимости. Не забудьте надеть светоотражающий жилет», — прокомментировало МЧС.

При поломке авто подавайте сигналы тревоги прерывистыми гудками, поднимите капот, а сами же находитесь внутри автомобиля. Если же вы ходили пешком и заблудились, то ищите ориентиры на местности: железную дорогу, автотрассу, антенну сотовой связи, а также обязательно позвоните спасателям или родным.

Напомним, в начале марта МЧС Новосибирской области уже объявляло экстренное предупреждение.