ГАЗели горят и попадают в ДТП в Новосибирске (видео)

кадр из видео группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Две ГАЗели стали участниками различных происшествий утром понедельника в Новосибирске: одна загорелась, а другая попала в аварию.

Как сообщили очевидцы в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», утром 19 марта грузовая ГАЗель загорелась на плотине ГЭС.

«Судя по кадрам с видеозаписи, огонь охватил подкапотное пространство и перекинулся на кабину», — отметили в группе.

Вторая грузовая ГАЗель тем же утром попала в ДТП на объездной дороге в Кольцово, столкнувшись с Honda Accord. В результате аварии у седана серьёзно повредился кузов. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Напомним, в марте ГАЗель с голубым топливом вспыхнула возле газовых цистерн в Новосибирской области.