4 балла
+3 °C
Курс ЦБ:
57,49
70,81

ГАЗели горят и попадают в ДТП в Новосибирске (видео)

 19 марта, 10:01
подходящие темы
ГАЗели горят и попадают в ДТП в Новосибирске (видео)
кадр из видео группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Две ГАЗели стали участниками различных происшествий утром понедельника в Новосибирске: одна загорелась, а другая попала в аварию.

Как сообщили очевидцы в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», утром 19 марта грузовая ГАЗель загорелась на плотине ГЭС.

«Судя по кадрам с видеозаписи, огонь охватил подкапотное пространство и перекинулся на кабину», — отметили в группе.

Вторая грузовая ГАЗель тем же утром попала в ДТП на объездной дороге в Кольцово, столкнувшись с Honda Accord. В результате аварии у седана серьёзно повредился кузов. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Напомним, в марте ГАЗель с голубым топливом вспыхнула возле газовых цистерн в Новосибирской области.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 10.11.2017, 11:20 • статья

Проверь тормоза — спаси ребёнка

Какие ошибки водителей приводят к детскому травматизму на дорогах и для чего нужны детские автогородки.
 9.10.2017, 15:13 • репортаж

Дружбе запчасти не требуются

Репортаж о финишной прямой сибирского автопробега длиною в 4 920 километров: что такое «Т-образник» и как работает Чемальская ГЭС.
 4.10.2017, 12:10 • репортаж

Каюта, палуба, гальюн

О яблоках в районе Телецкого озера, зиме в долинах и рае, в котором экономят электричество.
самое популярное
 14 марта, 11:08 • новость

Юноше спасли ногу с высокозлокачественной опухолью хирурги клиники Мешалкина

Житель Новосибирска Кирилл мог потерять ногу из-за неправильно поставленного в начале лечения диагноза; однако хирурги клиники Мешалкина успешно провели сложную операцию и спасли парня от инвалидности.
 10 марта, 16:30 • новость

Больная раком жительница Новосибирска нашла поддержку в интернете

Страдающая четвёртой стадией рака жительница Новосибирска, решив однажды высказаться по поводу медицины в соцсети, неожиданно для себя обрела множество друзей и самую настоящую группу поддержки.
 13 марта, 18:50 • новость

Женщина ругалась с медиками и не давала проехать скорой помощи в Новосибирске

В Новосибирске женщина не давала проехать скорой помощи — она кричала, ругалась и даже выдумывала поломку собственного авто.
 12 марта, 07:19 • новость

Пилот самодельного вертолёта погиб в Новосибирской области

В Краснозёрском районе Новосибирской области потерпел крушение сверхлёгкий летательный аппарат, управлявший им пилот погиб.
 16 марта, 16:12 • новость

За плохое поведение муж выбросил жену на помойку в Новосибирске (видео)

По словам очевидцев, жителю Новосибирска надоел разгульный образ жизни возлюбленной: за употребление наркотиков и измены он отправил её в мусорный бак.
 19 марта, 02:25 • новость

Андрей Травников подвёл итоги выборов в Новосибирской области

Врио губернатора региона Андрей Травников и председатель областного избиркома Ольга Благо рассказали журналистам о ходе выборов в регионе, высокой явке и лидирующем кандидате.