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Главную новосибирскую кошку недели определили на Радио Дача

 19 марта, 15:11
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Главную новосибирскую кошку недели определили на Радио Дача
фото предоставила пресс-служба Радио Дача

В акции «Главная кошка Новосибирска» от Радио Дача определился очередной пушистый победитель недели.

Как сообщили на сайте Радио Дача, акция «Главная кошка Новосибирска» продолжается, и на её звание претендует уже свыше двух тысяч питомцев. Пушистиком прошедшей недели стала белая принцесса.

Конкурс проходит с 1 января, и на данный момент определены уже девять финалистов, каждый из которых получает приятный приз от партнёра проекта — компании «Сибирская кошка».

Для того чтобы поддержать понравившегося усатого участника, необходимо авторизоваться на сайте radiodacha54.ru через любую социальную сеть и отдать голос за лучшую, по вашему мнению, кошку. На этом же сайте можно выложить фотографию своего питомца для участия в акции. Анкета каждого кота или кошки принимается на конкурс только один раз.

«Окончание конкурса запланировано на 30 марта. К этому времени между победителями каждой недели пройдёт решающее соревнование. По его итогам определится Главная кошка Новосибирска, которая и получит главный приз — годовой запас корма», — сообщили на сайте радио.

Генеральный партнёр проекта — ООО «Скай бэй» — застройщик ЖК «Red Fox».

Напомним, Радио Дача дарит по 1 000 рублей внимательным слушателям.

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