Иркутские полицейские спасли «цирк на колёсах» от мороза

Сотрудники полиции Иркутской области и скорая помощь спасли людей и животных цирковой труппы, застрявших на трассе, от переохлаждения.

Как сообщила пресс-служба регионального МВД, в Приангарье Иркутской области на автодороге сломался микроавтобус цирковой труппы. Температура на улице в тот момент была −40 градусов, и жизнь восьми человек и семи животных оказались под угрозой.

«На место происшествия был направлен наряд ДПС в составе капитана полиции Иннокентия Хабеева и Наиля Шагеева. Полицейские организовали перевозку людей и животных в город Бодайбо транспортными средствами ДПС и скорой помощи. Эвакуация неисправного автотранспорта гастролирующего цирка и реквизита была осуществлена дорожной службой Иркутской области», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По дороге в Бодайбо все участники произошедшего отогрелись и поблагодарили полицейских и медиков за оперативную помощь.

Напомним, в январе пума сбежала из цирка и напала на девушку в Красноярске.