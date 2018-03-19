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Мужчина погиб в новосибирском метро: врачи боролись за его жизнь прямо на перроне

 19 марта, 11:48
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Мужчина погиб в новосибирском метро: врачи боролись за его жизнь прямо на перроне
фото с сайта wikipedia.org

Реаниматологи скорой помощи около получаса бились за жизнь мужчины на станции «Маршала Покрышкина» новосибирского метрополитена.

Как сообщила пресс-служба регионального МВД, трагедия в новосибирском метрополитене произошла утром 19 марта. Мужчина ехал в поезде, когда вдруг ему стало плохо с сердцем. Другие пассажиры сразу же обратили на это внимание и вывели его на ближайшей остановке — станции «Маршала Покрышкина».

Далее к нему подошли сотрудники полиции и, увидев, что ему плохо, вызвали скорую помощь.

«Скорая помощь прибыла в 9:09 и начала проводить реанимационные мероприятия. Но мужчину спасти не удалось, и в 9:37 констатировали смерть», — рассказала пресс-служба МВД.

Напомним, в ноябре 2017 года женщину госпитализировали после падения на рельсы в новосибирском метро.

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