Новосибирцы голосовали под «вальс исколотых вен»

Новосибирская общественница услышала на избирательном участке в Октябрьском районе Новосибирска песню об употреблении наркотиков — председатель УИК прекратить трансляцию не смог.

Представительница организации «ЖКХ Контроль» Алина Хох на своей странице в сети Facebook рассказала о казусе, случившимся с ней на избирательном участке, расположенном в школе № 155 на Ключ-Камышенском плато.



По словам общественницы, подойдя к школе, она услышала доносившуюся из репродукторов песню со словами: «Она уже не помнит сама, когда подсела на иглу».



Возмутившись происходящим, женщина обратилась к охране.

«Подошла сначала к службе охраны, спросила, кто отвечает за участок. Меня отвели к председателю комиссии. На вопрос, что за репертуар про наркоманку, иглу и как она от этого болела, мне ответили, что подборку сделал программист, но сегодня он не работает, мы не можем убрать песню, и вы не первая, кто нам про это говорит. Также рассказал, что директору школы сейчас некогда этим заниматься, он занят выборами», — написала Алина Хох в соцсети.



Напомним, в день выборов 18 марта новосибирские коммунисты пожаловались на нарушения.