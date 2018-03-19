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Общественники обвинили мэрию Новосибирска в неправильном голосовании

 19 марта, 17:29
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Общественники обвинили мэрию Новосибирска в неправильном голосовании

Новосибирцев параллельно с выборами президента призвали определить общественные территории, в первую очередь нуждающиеся в благоустройстве — бдительные жители города заметили в организации голосования серьёзные просчёты.

Так, руководитель регионального центра «ЖКХ Контроль» Сергей Аверьяскин обратился на своей странице в соцсети Facebook к заместителю мэра Новосибирска Валерию Шварцкоппу.

«Господин Шварцкопп!!!! Как так Вы организовали рейтинговое голосование? Эксперты Центра мониторинга благоустройства городской среды проголосовали на шести разных участках города по паспорту с конкретной регистрацией за один и тот же объект!!!!! Ситуация зафиксирована», — написал общественник.

Бывший работник мэрии, управляющий партнёр компании DSO Consulting Сергей Дьячков отреагировал на новость весьма эмоционально.

«Завтра, полагаю, у ряда лиц из мэрии Новосибирска случится худший день в жизни. Поделом, конечно. Но так Новосибирск ещё никогда не позорился», — написал он у себя в аккаунте соцсети Facebook вечером 18 марта.

Сегодня, 19 марта, мэр Новосибирска Анатолий Локоть постарался ответить на обвинения общественников. На прошедшем в мэрии брифинге он признался, что определённые проблемы с голосованием всё-таки были.

«Недостатки были, мы их тоже отмечали, но мы старались их учитывать и исправлять. Обращаю внимание: если избирательная система создаётся годами, то нам на это было отведено буквально два месяца», — заявил градоначальник.

По мнению мэра, эксперимент общественников был не совсем чистым, так как они сами сознательно пошли на нарушение правил голосования.

Как уже рассказывал Сиб.фм, концепция развития озеленённых общественных пространств Новосибирска была разработана департаментом культуры, спорта и молодёжной политики мэрии. Муниципалитету помогали местные архитекторы, краеведы, экологи и ботаники.

С этой концепцией Новосибирск попал в национальную программу «Формирование комфортной городской среды», которую реализует Минстрой России.

В итоге в голосовании участвовало 10 общественных территорий: восемь на правом берегу и две — на левом. В Новосибирске было организовано 288 счётных участков. Как рассказала Сиб.фм куратор проекта Евгения Макарова, официальные итоги голосования будут опубликованы на сайте «Зелёный Новосибирск» вечером 20 марта.

Напомним, во время сбора предложений по отбору общественных территорий жители города отправили в мэрию около 48 тысяч пожеланий.

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