Перевернувшего на дороге «Ладу» водителя разыскивает ГИБДД

Водитель легковой «Лады» перевернул автомобиль на ночной дороге и ушёл с места происшествия, бросив своих пассажиров с травмами.

Автомобиль «Лада 2112» двигался со стороны улицы Кропоткина по Красному проспекту в Новосибирске в ночь на 19 марта. В районе площади Калинина водитель не справился с управлением и на большой скорости въехал на бордюр. Налетев на препятствие, автомобиль опрокинулся на крышу.

В ДТП пострадали трое мужчин, двоих из них — 28 и 30 лет, — врачи скорой помощи госпитализировали с травмами грудных клеток и головы. Больше всех удивил виновник аварии. Водитель «Жигулей» пешком ушёл с места аварии, оставив пострадавших. Сотрудники отдела розыска новосибирского полка ГИБДД организовали его поиски.

«Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия: сотрудники ГИБДД опрашивают свидетелей и устанавливают личность водителя, покинувшего место ДТП», — сообщил корреспонденту Сиб.фм инспектор группы пропаганды управления ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.

Напомним, 16 марта фура застряла под мостом в Октябрьском районе Новосибирска и парализовала движение по улице Днепрогэсовской.