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Посёлок Линёво получил новый экономический статус

 19 марта, 07:30
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Посёлок Линёво получил новый экономический статус
фото с сайта pixabay.com

Рабочий посёлок Линёво под Новосибирском официально получил статус территории опережающего социально-экономического развития — постановление подписано премьер-министром страны Дмитрием Медведевым.

Как стало известно Сиб.фм из сообщения на официальном сайте правительства Новосибирской области, в постановлении определены границы особой территории, виды экономической деятельности, при занятиях которыми бизнесмены получат определённые преференции. Кроме того, определён минимальный размер вложений будущих резидентов ТОСЭР.

По мнению врио губернатора региона Андрея Травникова, новый статус рабочего посёлка поможет диверсифицировать его экономику: заметно расширить ассортимент выпускаемой продукции, выйти на новые рынки сбыта и привлечь инвесторов. Предполагается, что в Линёве и ближайших муниципальных образованиях появится около 400 новых рабочих мест. В перспективе должна снизиться зависимость находящегося в Искитимском районе Линёва от градообразующего предприятия, коим сейчас является электродный завод.

Уже известен предполагаемый объём инвестиций в моногород — 1,8 млрд рублей.

На данный момент правительство региона подписало соглашения о реализации на территории Линёва нескольких инвестиционных проектов. В их числе проект по производству термоактивированного гидроксида алюминия специального назначения, строительство производственно-логистического комплекса и развитие обувного производства.

Андрей Травников отметил, что в ближайшее время правительство страны рассмотрит вопрос о придании такого же статуса рабочему посёлку Горному, который находится в Тогучинском районе.

Напомним, в январе стало известно, что в 2018 году в Линёве продолжится благоустройство в рамках областной программы для моногородов.

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