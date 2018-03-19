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Путин и Хокинг взволновали жителей Новосибирска — Яндекс

 19 марта, 17:08
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Путин и Хокинг взволновали жителей Новосибирска &mdash; Яндекс
фото с сайта digital.report

Неделю с 12 по 18 марта можно назвать целиком посвящённой выборам президента России; кроме того, жители Новосибирской области искали в Яндексе документальный фильм о Владимире Путине, рецепты пасхальных куличей, а также читали о чёрных дырах Хокинга и основателе «Табакерки».

Абсолютными лидерами в топе запросов стали выборы президента России и смерть Олега Табакова. Всех интересовали подробности организации голосования за будущего главу государства, адреса своих избирательных участков и информация о кандидатах — в последнюю неделю перед выборами жители Новосибирской области настолько часто спрашивали о них Яндекс, что запросы этой категории стали лидером с большим-большим отрывом. Как Владимир Путин.

Всплеск поисковых запросов вызвала смерть двух великих людей — российского актёра Олега Табакова и британского физика-теоретика Стивена Хокинга. Табаков скончался от сердечного приступа в московской больнице, Хокинг — после продолжительной болезни у себя дома, в Кембридже. Миллионы пользователей искали интернета на этой неделе изучали их биографии, вклады в науку и искусство.

На четвёртом месте рейтинга — малоизвестные детали биографии президента России. За двое суток вторая часть документального фильма Андрея Кондрашова о главе государства набрала более девяти миллионов просмотров.

Паралимпийские игры в Пхёнчхане завершились 18 марта и по числу запросов жителей Новосибирской области в Яндексе попали на пятое место. Российские спортсмены выступали в этих соревнованиях под нейтральным флагом, так же, как сборная России на Олимпиаде с 9 по 25 февраля. Паралимпийцев никакие санкции не смутили: в общем командном зачёте сборная заняла второе место с 24 медалями, из них восемь золотых, 10 серебряных и шесть бронзовых. Российская паралимпийская сборная уступила только США, завоевавшим 36 медалей.

12 марта в Новосибирске загорелся склад шин: чёрный дым затянул половину Заельцовского района. ЧП вызвало живой интерес в Яндекс.Поиске. Шестое место.
Седьмую строчку разделили Пасха и зрелища. Поисковых запросов, касающихся боя боксёров Александра Волкова и Фабрисио Вердума и празднованием великого православного праздника с 12 по 18 марта пользователи Яндекса интересовались примерно в одинаковой степени.

На волне стандартных для Яндекс.Поиска запросов выделились также отравление советского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании и фильм о новой Ларе Крофт, российская премьера которого состоялась 15 марта.

Напомним, ведущие дизайнеры Яндекса в апреле и мае проедут с воркшопами «Дизайн-перемена» по 10 городам России. Чтобы попасть на курс 14 апреля в Новосибирске, 19 мая в Краноярске и 26 мая в Иркутске, нужно успеть до 20 марта отправить организаторам тестовое задание.

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