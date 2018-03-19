РЖД легализует «черные» перевозки: в списке Новосибирск

ОАО «РЖД» вводит новую услугу — доставку посылок весом не более 30 кг в режиме «вокзал-вокзал»; летом 2018 года посылки начнут принимать в Новосибирске.

Как сообщают в пресс-службе РЖД, стоимость доставки посылки будет начинаться от 350 рублей и будет зависеть от веса груза и конкретного вокзала. Информация о пунктах приема и выдачи будет размещаться на специальных табло и объявляться по громкоговорящей связи.

К лету 2018 года получить и отправить посылку можно будет на вокзале Новосибирск-Главный. Пока РЖД объявило о введении услуги на 111 железнодорожных станциях.

Ранее легальная срочная отправка посылок в таком режиме была невозможна. Некоторые сотрудники поездов, возможно, перевозили груз на свой страх и риск, получая вознаграждение от отправителей и получателей.

Напомним, что В 2017 году на Западно-Сибирской железной дороге был установлен рекорд по количеству погруженных грузов на этом участке за последние 25 лет — 306,9 млн тонн.