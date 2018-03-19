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Шторма в Сибири сменятся теплом с осадками

 19 марта, 18:46
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Шторма в Сибири сменятся теплом с осадками
фото с сайта pixabay.com

Почти на всей территории Западной Сибири объявлено штормовое предупреждение. Однако после ухода холодных фронтов мартовские снега и ураганы сменятся плюсовыми температурами.

19 марта в Новосибирской области было объявлено штормовое предупреждение. Такие же условия зафиксированы в Кемеровской области, Алтайском крае и Республике Алтай. Синоптики связывают ухудшение погодных условий с быстрым смещением холодных атмосферных фронтов с Тюменской и Омской областей.

Движение холодного воздуха будет сопровождаться осадками, сильным ветром с порывами до 25-27 м/с в Новосибирской, Кемеровской и Томской областях. В Алтайском крае ветер будет не таким сильным.

«Осадки начнутся сначала в виде дождя, потом в виде мокрого снега, потом в виде снега утром. Поэтому на дорогах, кроме голодедицы, будут наблюдаться гололёдные явления», — сообщила корреспонденту Сиб.фм начальник Западно-Сибирского гидрометцентра Анна Лапчик.

Вслед за осадками 20 марта наступит понижение температуры до 1-5 градусов мороза, ночью — до минус 20 градусов. В последующие двое суток температура установится в пределах 4-9 градусов мороза, при прояснении до 15 градусов мороза ночью, днём она может «уйти в плюс», достигнув 2 градусов тепла. К середине недели синоптики обещают настоящую весну — от +2 до +7 градусов. Однако синоптики рекомендуют всё же повременить с отказом от шапок и рукавиц.

«Эта неделя предстоит достаточно напряжённая для жителей юга Сибири, потому что 23 и 24 марта через центральные районы — Томскую и Новосибирскую область, — с запада на восток пройдут циклоны. С этими циклонами мы ожидаем резкие усиления ветра и колебания температур», — добавила Анна Лапчик.

Напомним, весенние метели бушуют в Новосибирской области с 6 марта.

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