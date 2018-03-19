Снег с дождём: о погоде в Новосибирской области 19 марта

Синоптики обещают 19 марта переменную облачность, ночью без осадков, днём в отдельных районах небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, по западу местами умеренные осадки, гололёдные явления.

При прояснениях изморозь. На дорогах гололедица. Ветер южный ночью 3-8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. Днём порывы ветра могут достигать 22 метров в секунду.

Температура ночью минус 4 — минус 9 градусов, при прояснениях до минус 16 градусов,

Днём столбик термометра поднимется до 1-6 градусов тепла.