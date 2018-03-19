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В Новосибирске должник по кредиту размахивал паспортом СССР

 19 марта, 18:54
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В Новосибирске должник по кредиту размахивал паспортом СССР

Вызванный на приём к судебным приставам должник по кредиту предъявил им старый советский паспорт и заявил, что такого ведомства не существует.

Как рассказали Сиб.фм в пресс-службе областного управления федеральной службы судебных приставов, в отдел ведомства по Ленинскому району поступило дело о взыскании с жителя Новосибирска крупного долга перед банком.

37-летний мужчина взял кредит в 2,6 миллиона рублей на ремонт квартиры, предложив её банку в качестве залога. По информации работников банка, должник несколько раз нарушал сроки ежемесячных выплат, а летом 2016 года вообще перестал вносить деньги.

В суде новосибирец отрицал наличие у него какого-либо кредита, утверждая, что под договором стоит чужая подпись. А на приёме у пристава он и вовсе предъявил паспорт старого образца и заявил, что является гражданином СССР. При этом должник пытался доказать, что службы приставов не существует в принципе.

В чувство новосибирца привела новость, что судебный пристав накладывает арест на его недешёвый телефон Samsung Galaxy S8, а в случае отказа от погашения кредита должник может лишиться заложенной квартиры.

После таких нерадостных новостей новосибирец в течение двух часов нашёл деньги, сходил в банк, погасил долг и вернулся в кабинет приставов с подтверждающими это документами.

Напомним, в марте приставы отыскали на счетах коррупционера часть похищенных им денег.

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