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В Омске разоблачили банду капитанов-речников

 19 марта, 11:52
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В Омске разоблачили банду капитанов-речников
фото с сата pexels.com

Работники речного флота воровали дизельное топливо, продавали его, а деньги делили.

Как стало известно Сиб.фм из сообщения пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, восемь капитанов и один механик-шкипер с июня по август 2016 года воровали принадлежащее компании «Иртышское пароходство» дизельное топливо, и продавали его «налево».

Механика преступления была проста: капитаны вносили в документы о расходе топлива на «Бункербазе-53» завышенные цифры, а образовавшиеся излишки реализовывали.

В общей сложности им удалось заработать 1,2 млн рублей.

Омский районный суд признал похитителей солярки виновными по ч. 4 ст. 160 УК РФ. Эта статья подразумевает ответственность за хищение вверенного виновному имущества с использованием служебного положения, организованной группой и в особо крупном размере. Капитаны и шкипер приговорены к условным срокам заключения с испытательным сроком.

В пресс-службе транспортной прокуратуры уточнили, что в 2017 году были осуждены организатор и два участника этих хищений — их дела были рассмотрены судом в особом порядке.

Напомним, в марте в Алтайском крае в суд передано дело пенсионера, убившего жену собственной тростью.

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