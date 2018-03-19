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Впервые в России сибиряк добровольно вернул государству материнский капитал

 19 марта, 13:59
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Впервые в России сибиряк добровольно вернул государству материнский капитал
фото с сайта severpost.ru

Ипотечное жильё с привлечением маткапитала в Новосибирске после развода оказалось спорным, глава семейства рассчитывает, что его бывшая жена откажется от доли в квартире.

Настоящие страсти разгорелись вокруг малогабаритной однушки в Новосибирске. Ипотечное жильё, приобретённое с участием материнского капитала, после развода оказалось спорным. Уступать квадратные метры, где есть доля обоих супругов и двух детей 16 и семи лет, никто из них не готов. В ход пошли нестандартные решения.

«Мы обратились в Пенсионный фонд Новосибирской области с заявлением, что мы желаем вернуть средства материнского капитала. На что нам поступил ответ, что размер материнского капитала увеличен. Мой доверитель использовал 326 тысяч рублей для погашения ипотечного кредита, в настоящее время маткапитал возрос, и мой доверитель возвратил 453 тысячи.

Пенсионный фонд ответил, что механизм возврата не предусмотрен, однако сделал ссылку на то, что мы можем перевести деньги, и указал реквизиты. Мой доверитель оформил кредит и перевёл на указанный счёт деньги», — прокомментировала юрист Наталья Сальникова.

Таким образом, отец из Новосибирска Игорь Манаев создал настоящий прецедент. Вернув материнский капитал своей бывшей супруге, мужчина подал иск в суд о признании утраченным права пользования квартирой. Игорь приобретал жильё ещё до брака в ипотеку, затем после создания семьи и рождения второго ребёнка средства маткапитала были использованы в качестве погашения кредита. Глава семейства после развода самостоятельно продолжает вносить платежи и считает, что, вернув материнский капитал экс-жене, он станет полноправным хозяином своей однушки.

Только вот бывшая супруга Манаева Алёна Махова не согласна с решением мужа. Женщина была уверена, что у неё и у детей есть хоть какие-то квадратные метры. А теперь получается, что вложенный материнский капитал в приобретение жилья не даёт никакой гарантии и они могут остаться без всего. Женщина намерена бороться за права детей в суде.

«Мы доверили этот капитал главе семейства. Он написал доверенность и наделил меня с детьми долями, и после этого Пенсионный фонд выделил нам эти деньги.

После развода мы год судились, он пытался нас выписать из этой квартиры. По понятным причинам мы в ней давно не живём уже, но я была спокойна за будущее детей. Мне непонятна до сих пор его позиция и этот поступок. Мы с детьми никогда у него ничего не просили, он платил только алименты.

Ну вот нашёл эти 450 тысяч, чтобы оставить нас ни с чем в итоге», — рассказала Алёна Махова.

Разбирать это непростое дело предстоит суду. В качестве третьей стороны к процессу привлекли и Пенсионный фонд. Пока в ведомстве не готовы комментировать ситуацию, ссылаясь на то, что практики по добровольному возврату маткапитала в России нет. Но факт возврата денег в фонде подтвердили, правда, уточнив, что пока суд не вынесет решение в пользу кого-то из супругов, воспользоваться этими средствами Алёна Махова не сможет.

Напомним, в июне 2017 года прокуратура Хакасии подала в суд на восемь семей в Саяногорске, которые израсходовали материнский капитал на улучшение жилищных условий.

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