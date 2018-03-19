«Выборы главы Новосибирской области будут острыми» — Анатолий Локоть
19 марта, 14:46
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Решение об участии мэра Новосибирска Анатолия Локтя в губернаторских выборах примет партия КПРФ, но сам политик предвкушает их высокую конкурентность.
Как сообщило информационное агенство ТАСС, мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, что его участие в выборах губернатора Новосибирской области зависит от решения партии КПРФ.
«Я ещё раз хочу подчеркнуть, что я не индивидуалист-политик, который стягивает всё на себя. Здесь я выполняю решения, которые продиктованы волей, которую партия, безусловно, выскажет. Будут проанализированы результаты по всей России, очень внимательно, перспективы и приняты решения. По результатам решения определится кандидатура от КПРФ», — передало издание слова Анатолия Локтя.
Также мэр ответил, что губернаторские выборы будут «острыми и конкурентными».
Напомним, в марте мэр Новосибирска приготовил праздничный ужин в честь Международного женского дня.