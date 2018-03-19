Решение об участии мэра Новосибирска Анатолия Локтя в губернаторских выборах примет партия КПРФ, но сам политик предвкушает их высокую конкурентность.

Как сообщило информационное агенство ТАСС, мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, что его участие в выборах губернатора Новосибирской области зависит от решения партии КПРФ.

«Я ещё раз хочу подчеркнуть, что я не индивидуалист-политик, который стягивает всё на себя. Здесь я выполняю решения, которые продиктованы волей, которую партия, безусловно, выскажет. Будут проанализированы результаты по всей России, очень внимательно, перспективы и приняты решения. По результатам решения определится кандидатура от КПРФ», — передало издание слова Анатолия Локтя.

Также мэр ответил, что губернаторские выборы будут «острыми и конкурентными».

Напомним, в марте мэр Новосибирска приготовил праздничный ужин в честь Международного женского дня.