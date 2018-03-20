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Первый весенний дождь привёл к пробкам и авариям на новосибирских дорогах

 20 марта, 10:07
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Первый весенний дождь привёл к пробкам и авариям на новосибирских дорогах
фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

После ночного дождя улицы Новосибирска покрылись льдом — это привело к серьёзным пробкам и большому количеству ДТП в городе.

Из-за неблагоприятных погодных условий Новосибирск встал в пробки. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», к девяти утра заторы на дорогах достигли девяти баллов. К 10 утра ситуация несколько смягчилась — семь баллов вместо привычных для этого времени семи. На улицах Новосибирска за это утро произошло более семи ДТП.

Так, очевидцы в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» сообщили о крупной аварии с участием трёх автомобилей на Бердском шоссе в районе Нижней Ельцовки.

«Для максимального обеспечения безопасности дорожного движения на федеральных и региональных автодорогах Госавтоинспекцией региона выставлены дополнительные наряды дорожно-патрульной службы на аварийно-опасных участках с целью предупреждения участников дорожного движения об опасности передвижения в неблагоприятных погодных условиях. Госавтоинспекция направила информацию во все дорожно-коммунальные службы для обработки проезжих частей противогололёдными материалами», — сообщила пресс-служба регионального ГИБДД.

Напомним, в марте Новосибирск встал в пробки в первый день весны.

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